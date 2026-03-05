Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 20:17
24.806 -1,15%
Dow Jones 20:17
47.655 -2,22%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

New York: perdite consistenti per Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Applied Materials
Ribasso per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che passa di mano in perdita del 5,33%.
Condividi
```