Milano 13:41
45.693 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:41
10.099 +0,54%
Francoforte 13:41
25.233 +0,42%

Londra: si concentrano le vendite su Rio Tinto

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Rio Tinto
Ribasso composto e controllato per il Gruppo minerario anglo-australiano, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.
Condividi
```