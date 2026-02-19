Londra: giornata depressa per Rio Tinto

(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo minerario anglo-australiano
, con un ribasso del 3,15%.
La tendenza ad una settimana di Rio Tinto
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 72,48 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 70,76. L'equilibrata forza rialzista di Rio Tinto
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 74,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)