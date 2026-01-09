New York: Constellation Energy, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore statunitense di energia pulita
, che tratta in rialzo del 4,98%.
La tendenza ad una settimana di Constellation Energy
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Constellation Energy
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 334 USD con area di resistenza individuata a quota 342,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 329,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)