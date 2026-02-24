Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:45
24.984 +1,11%
Dow Jones 19:45
49.287 +0,99%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: amplia l'ascesa Constellation Energy

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Constellation Energy
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore statunitense di energia pulita, che scambia in rialzo del 4,56%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy rispetto all'indice.


Lo scenario di Constellation Energy che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 296 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 313,2. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 284,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```