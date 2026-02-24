New York: amplia l'ascesa Constellation Energy

fornitore statunitense di energia pulita

Constellation Energy

Nasdaq 100

Constellation Energy

Constellation Energy

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 4,56%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 296 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 313,2. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 284,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)