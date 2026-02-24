New York: amplia l'ascesa Constellation Energy

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore statunitense di energia pulita
, che scambia in rialzo del 4,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy
rispetto all'indice.
Lo scenario di Constellation Energy
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 296 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 313,2. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 284,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)