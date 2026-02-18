New York: movimento negativo per Constellation Energy

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore statunitense di energia pulita
, con un ribasso del 2,49%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Constellation Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Constellation Energy
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 305,8 USD. Supporto a 290. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 321,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)