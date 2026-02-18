Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:12
25.023 +1,30%
Dow Jones 18:12
49.848 +0,64%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: nuovo spunto rialzista per Amazon

Seduta vivace oggi per il colosso dell'e-commerce, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.
