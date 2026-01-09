New York: pioggia di acquisti su KLA-Tencor

compagnia tecnologica americana

S&P-500

KLA-Tencor

indice del basket statunitense

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,97%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,43%, rispetto a +1,74% dell').L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.413,5 USD. Primo supporto visto a 1.351,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.313.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)