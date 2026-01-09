New York: pioggia di acquisti su KLA-Tencor

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tecnologica americana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,97%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che KLA-Tencor
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,43%, rispetto a +1,74% dell'indice del basket statunitense
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di KLA-Tencor
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.413,5 USD. Primo supporto visto a 1.351,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.313.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)