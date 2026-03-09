New York: rally per KLA-Tencor

(Teleborsa) - Brilla la compagnia tecnologica americana
, che passa di mano con un aumento del 3,93%.
Lo scenario su base settimanale di KLA-Tencor
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di KLA-Tencor
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.346,1 USD con tetto rappresentato dall'area 1.423,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.294,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)