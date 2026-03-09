Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:53
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:53
47.183 -0,67%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: rally per KLA-Tencor

Migliori e peggiori
New York: rally per KLA-Tencor
(Teleborsa) - Brilla la compagnia tecnologica americana, che passa di mano con un aumento del 3,93%.

Lo scenario su base settimanale di KLA-Tencor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di KLA-Tencor suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.346,1 USD con tetto rappresentato dall'area 1.423,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.294,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```