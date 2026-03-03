Milano 17:35
44.468 -3,92%
Nasdaq 22:00
24.720 -1,09%
Dow Jones 22:00
48.501 -0,83%
Londra 17:40
10.484 -2,75%
Francoforte 17:35
23.791 -3,44%

New York: netto calo registrato da KLA-Tencor

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tecnologica americana, che tratta in perdita del 5,75% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di KLA-Tencor, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, KLA-Tencor è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.480,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.419,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.541,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
