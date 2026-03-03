New York: netto calo registrato da KLA-Tencor

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tecnologica americana
, che tratta in perdita del 5,75% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di KLA-Tencor
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, KLA-Tencor
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.480,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.419,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.541,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)