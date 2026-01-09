Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:45
25.768 +1,02%
Dow Jones 19:45
49.526 +0,53%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

New York: positiva la giornata per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di vernici e rivestimenti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Sherwin Williams è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 349,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 344,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 354,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
