New York: positiva la giornata per Sherwin Williams

produttore di vernici e rivestimenti

Dow Jones

Sherwin Williams

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 349,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 344,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 354,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)