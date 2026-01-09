New York: positiva la giornata per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di vernici e rivestimenti
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Sherwin Williams
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 349,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 344,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 354,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)