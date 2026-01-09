Milano
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 20.04
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore alimentare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 gennaio 2026 - 17.00
Giornata negativa per il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che continua la seduta a 72.712,28 punti, in calo dello 0,97%.
Condividi
Argomenti trattati
Piazza Affari
(264)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco
-0,95%
