Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:48
25.772 +1,04%
Dow Jones 19:48
49.511 +0,50%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore alimentare italiano

Giornata negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la seduta a 72.712,28 punti, in calo dello 0,97%.
