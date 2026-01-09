Milano 13:47
45.692 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:47
10.097 +0,53%
Francoforte 13:47
25.229 +0,40%

SILVER dell'8/01/2026

Finanza
SILVER dell'8/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Sessione negativa per il metallo prezioso, che termina in flessione a 76,99.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 81,29. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 72,69. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 68,38.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```