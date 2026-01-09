SILVER dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Sessione negativa per il metallo prezioso, che termina in flessione a 76,99.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 81,29. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 72,69. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 68,38.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)