Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Seduta positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che avanza bene e porta a casa un +1,44%.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.412,3 e primo supporto individuato a 8.261,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.562,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)