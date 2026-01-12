Milano 11:46
45.631 -0,19%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:46
10.120 -0,05%
Francoforte 11:46
25.320 +0,23%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio

Seduta positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che avanza bene e porta a casa un +1,44%.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.412,3 e primo supporto individuato a 8.261,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.562,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```