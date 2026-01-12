Milano 11:49
Borsa: Londra, apertura -0,22%

Indice FTSE-100 -0,22% a quota 10.102,21 dopo l'apertura.
