Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:13
25.812 +0,18%
Dow Jones 20:13
49.539 +0,07%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,03%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 45.732,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,03%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un +0,03% e archivia gli scambi a 45.732,2 punti.
Condividi
```