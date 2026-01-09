Milano
17:35
45.719
+0,10%
Nasdaq
19:39
25.776
+1,05%
Dow Jones
19:39
49.518
+0,51%
Londra
17:35
10.125
+0,80%
Francoforte
17:35
25.262
+0,53%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 19.56
/ Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,1% alle 16:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,1% alle 16:00)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 45.718,65 punti
In breve
,
Finanza
09 gennaio 2026 - 16.00
Milano passa di mano con un trascurabile +0,1% alle 16:00 e scambia a 45.718,65 punti.
FTSE MIB
FTSE MIB
+0,10%
