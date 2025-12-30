Milano
12:43
44.869
+0,97%
Nasdaq
29-dic
25.526
0,00%
Dow Jones
29-dic
48.462
-0,51%
Londra
12:44
9.911
+0,45%
Francoforte
12:44
24.452
+0,41%
Martedì 30 Dicembre 2025, ore 13.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,01%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,01%)
Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 44.431,68 punti
In breve
,
Finanza
30 dicembre 2025 - 09.02
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un -0,01%, a quota 44.431,68 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,12%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,33%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,05%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,17%)
Argomenti trattati
Borsa
(571)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,97%
Altre notizie
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,09%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,07%)
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,29%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,29%
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,39%
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,1% alle 13:00)
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto