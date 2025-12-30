Milano 12:43
44.869 +0,97%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:44
9.911 +0,45%
Francoforte 12:44
24.452 +0,41%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,01%)
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un -0,01%, a quota 44.431,68 in apertura.
