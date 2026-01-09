Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:38
25.776 +1,05%
Dow Jones 19:38
49.517 +0,51%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,1%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 45.719,26 punti

Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,1%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,1%, archiviando la seduta a 45.719,26 punti.
