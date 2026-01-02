Milano 17:35
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,96%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 45.374,03 punti

Milano lievita dello 0,96% e archivia la seduta a 45.374,03 punti.
