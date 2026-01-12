Milano 11:51
45.645 -0,16%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:51
10.124 -0,01%
Francoforte 11:51
25.323 +0,24%

Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Retail

Il Comparto vendite al dettaglio europeo procede a piccoli passi, avanzando a 1.009,33 punti.
