Milano 11:52
45.657 -0,14%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:52
10.124 0,00%
Francoforte 11:52
25.328 +0,26%

Francoforte: brillante l'andamento di Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per la società che vende calzature e moda online, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.
