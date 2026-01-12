Milano 11:52
45.657 -0,14%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:52
10.124 0,00%
Francoforte 11:52
25.328 +0,26%

Francoforte: brillante l'andamento di Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Zalando
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che vende calzature e moda online, che avanza bene del 2,41%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 26,36 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 24,78 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Zalando è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 26,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```