Francoforte: andamento negativo per Teamviewer

Francoforte: andamento negativo per Teamviewer
(Teleborsa) - Rosso per Teamviewer, che sta segnando un calo del 3,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Teamviewer evidenzia un declino dei corsi verso area 4,563 Euro con prima area di resistenza vista a 4,779. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,477.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
