Francoforte: andamento negativo per Teamviewer

(Teleborsa) - Rosso per Teamviewer
, che sta segnando un calo del 3,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Teamviewer
evidenzia un declino dei corsi verso area 4,563 Euro con prima area di resistenza vista a 4,779. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,477.
