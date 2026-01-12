Londra: performance negativa per Ashtead Group

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, che presenta una flessione del 3,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ashtead Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ashtead Group
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,5 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 53,88. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)