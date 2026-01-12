Milano 11:53
Londra: performance negativa per Ashtead Group
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, che presenta una flessione del 3,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ashtead Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ashtead Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,5 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 53,88. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
