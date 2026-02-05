Milano 11:36
Londra: si muove a passi da gigante London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che gestisce la Borsa di Londra, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,10%.

Lo scenario su base settimanale di London Stock Exchange Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di London Stock Exchange Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73,34 sterline con tetto rappresentato dall'area 75,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 72,04.

