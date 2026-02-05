Londra: si muove a passi da gigante London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che gestisce la Borsa di Londra
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,10%.
Lo scenario su base settimanale di London Stock Exchange Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di London Stock Exchange Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73,34 sterline con tetto rappresentato dall'area 75,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 72,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)