Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:18
25.820 +0,21%
Dow Jones 20:18
49.530 +0,05%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Madrid: performance negativa per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Composto ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
