Madrid: violenta contrazione per Grifols

società farmaceutica e chimica spagnola

Grifols

Ibex 35

Grifols

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita del 4,97%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 10,7 Euro e supporto a 10,25. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 11,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)