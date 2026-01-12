New York: andamento rialzista per Lululemon Athletica

distributore di abbigliamento tecnico sportivo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 3,51% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 214,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 204,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 198,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)