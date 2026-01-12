Milano 17:35
New York: andamento rialzista per Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che tratta in utile del 3,51% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Lululemon Athletica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lululemon Athletica. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 214,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 204,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 198,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
