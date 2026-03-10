Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:23
25.014 +0,19%
Dow Jones 20:23
47.839 +0,21%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: andamento sostenuto per Akamai Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Akamai Technologies
Rialzo marcato per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.
Condividi
```