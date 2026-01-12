Milano 17:35
New York: exploit di Newmont

New York: exploit di Newmont
(Teleborsa) - Protagonista la società mineraria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,81%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Newmont è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 113,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 115,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
