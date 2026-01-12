New York: performance negativa per Teleflex

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di dispositivi medici monouso
, che tratta con una perdita del 3,27%.
La tendenza ad una settimana di Teleflex
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Teleflex
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 107,3 USD con area di resistenza individuata a quota 111,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 105,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)