New York: positiva la giornata per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che lievita del 2,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Palantir Technologies
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Palantir Technologies
rispetto all'indice.
Lo scenario di Palantir Technologies
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 177,9 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 184. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 174.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)