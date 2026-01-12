New York: positiva la giornata per Palantir Technologies

società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,38%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 177,9 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 184. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 174.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)