New York: Palantir Technologies scende verso 127,5 USD

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che passa di mano in perdita del 5,44%.
Lo scenario su base settimanale di Palantir Technologies
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Palantir Technologies
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 127,5 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 137,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 123,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)