Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 18:42
24.756 -0,54%
Dow Jones 18:42
49.192 -0,62%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

New York: Palantir Technologies scende verso 127,5 USD

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che passa di mano in perdita del 5,44%.

Lo scenario su base settimanale di Palantir Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Palantir Technologies, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 127,5 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 137,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 123,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
