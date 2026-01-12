New York: scambi negativi per Best Buy

distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento

S&P-500

Best Buy

indice del basket statunitense

Best Buy

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 3,75%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 66,9 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 69,51. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 65,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)