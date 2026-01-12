Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:23
25.824 +0,22%
Dow Jones 20:23
49.517 +0,03%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: scambi negativi per Best Buy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento, con un ribasso del 3,75%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Best Buy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Si indebolisce il quadro tecnico di Best Buy, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 66,9 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 69,51. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 65,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
