New York: scambi negativi per Best Buy

(Teleborsa) - Retrocede il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento
, con un ribasso del 3,75%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Best Buy
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Si indebolisce il quadro tecnico di Best Buy
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 66,9 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 69,51. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 65,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)