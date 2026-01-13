Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:37
25.794 +0,02%
Dow Jones 18:37
49.288 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: si concentrano le vendite su MercadoLibre

Retrocede il mercato online leader in America Latina, con un ribasso del 3,39%.
