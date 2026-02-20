Milano 16:41
46.404 +1,33%
Nasdaq 16:41
24.947 +0,61%
Dow Jones 16:41
49.479 +0,17%
Londra 16:41
10.696 +0,65%
Francoforte 16:41
25.201 +0,63%

Petrolio a 66,07 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 66,07 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 66,07 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```