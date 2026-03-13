Milano 16:58
44.258 -0,45%
Nasdaq 16:58
24.388 -0,59%
Dow Jones 16:58
46.652 -0,06%
Londra 16:58
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Francoforte 16:58
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Petrolio a 94,48 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 94,48 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 94,48 dollari per barile alle 15:40.
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