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Petrolio a 94,48 dollari alle 15:40
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13 marzo 2026 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 94,48 dollari per barile alle 15:40.
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