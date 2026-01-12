Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:27
25.832 +0,25%
Dow Jones 20:27
49.511 +0,01%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Piazza Affari: prevalgono le vendite sull'indice del settore alimentare italiano

Indici settoriali
Giornata da dimenticare per il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 71.579,28 punti, ritracciando dell'1,57%.
