Milano 11:58
45.657 -0,14%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:58
10.119 -0,05%
Francoforte 11:58
25.310 +0,19%

PLATINUM del 9/01/2026

Finanza
PLATINUM del 9/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio

Frazionale rialzo per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un modesto profit a +0,59%.

Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2.397,3 con primo supporto visto a 2.219,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2.153,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```