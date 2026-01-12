PLATINUM del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Frazionale rialzo per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un modesto profit a +0,59%.
Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2.397,3 con primo supporto visto a 2.219,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2.153,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)