Sanlorenzo presenta il SD90 al Boot Dusseldorf

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha, modello della sua linea semidislocante e un punto di riferimento per la navigazione intelligente sotto i 28 metri. Il Boot (che si svolge dal 17 al 25 gennaio 2026) segna il primo importante appuntamento del 2026 per la maison, rafforzando il ruolo centrale dell'Europa nel mercato nautico globale, rappresentando la community di connoisseurs che costituisce il cuore pulsante di Sanlorenzo."Boot Dusseldorf rappresenta da sempre uno dei saloni nautici più importanti per Sanlorenzo, un- ha commentatodi Sanlorenzo - Quest'anno esporremo SD90, uno dei nostri modelli che incarna i principi sui quali si fonda la nostra azienda: la costante ricerca di innovazione, design raffinato ed elegante e rispetto per l'ambiente"."È un inizio anno molto importante per tutta la nostra famiglia: Bluegame presenta il nuovo BGX83, mentre Nautor Swan dà il via alle celebrazioni per il suo 60° anniversario con lo Swan 51 dual energy - ha aggiunto - Queste, mai in sovrapposizione e con un'identità forte, che avanzano con chiarezza: pionieri dove conta e fedeli a ciò che dura nel tempo".L'SD90 rappresenta un passo significativo nel percorso di Sanlorenzo verso una maggiore sostenibilità nella nautica., questo yacht semidislocante costituisce il terzo capitolo di una storia di successo iniziata con SD96 e SD118. Con una lunghezza dello scafo inferiore ai 24 metri e una lunghezza fuori tutto di quasi 28 metri, l'SD90 rappresenta un approccio mirato all'efficienza, ripensando spazio, propulsione, isolamento e materiali per ridurre i consumi ed elevare il comfort.