Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:39
24.916 -0,18%
Dow Jones 17:39
48.789 -0,39%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Sanlorenzo, quotazioni in calo a Piazza Affari

Migliori e peggiori
Sanlorenzo, quotazioni in calo a Piazza Affari
(Teleborsa) - Pressione su ilproduttore di yacht e superyacht, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,40%.

L'andamento di Sanlorenzo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sanlorenzo. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 31,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 31,32. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 31,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```