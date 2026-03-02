Sanlorenzo, quotazioni in calo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Pressione su ilproduttore di yacht e superyacht
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,40%.
L'andamento di Sanlorenzo
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sanlorenzo
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 31,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 31,32. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 31,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)