Piazza Affari: accelera Sanlorenzo

(Teleborsa) - Grande giornata per ilproduttore di yacht e superyacht, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,30%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanlorenzo rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Sanlorenzo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,37 Euro. Prima resistenza a 31,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 29,53.

