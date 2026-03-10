Piazza Affari: accelera Sanlorenzo

(Teleborsa) - Grande giornata per ilproduttore di yacht e superyacht
, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,30%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanlorenzo
rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di Sanlorenzo
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,37 Euro. Prima resistenza a 31,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 29,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)