Piazza Affari: accelera Sanlorenzo

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,30%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,37 Euro. Prima resistenza a 31,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 29,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)