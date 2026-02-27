Milano 13:04
47.469 +0,09%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:04
10.892 +0,42%
Francoforte 13:04
25.324 +0,14%

Piazza Affari: in calo Sanlorenzo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Sanlorenzo
Sottotono ilproduttore di yacht e superyacht, che passa di mano con un calo del 2,33%.
Condividi
```