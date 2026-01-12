Milano 11:58
45.657 -0,14%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:58
10.119 -0,05%
Francoforte 11:58
25.310 +0,19%

Si muove in ribasso il comparto immobiliare italiano a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso il comparto immobiliare italiano a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 8.656,35 punti, ritracciando dell'1,88%.
Condividi
```