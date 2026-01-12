Trump imporrà un tetto del 10% agli interessi sulle carte di credito

(Teleborsa) -ha annunciato checorrisposti sullea partire dal prossimo 20 gennaio. Lo ha annunciato il tycoon sul suo social Truth,bquale sarà lo strumento legislativo o di vigilanza cui fare ricorso eo "convincere" le società del settore ad uniformarsi a questa decisione."Vi informiamo chedalle società di carte di credito", si legge nel posti di Trump, il quale ricorda che "le compagnie caricano interessi del 20%, del 30% o più" e che la situazione "è peggiorata senza sosta durante l'amministrazione del 'sonnolento' Joe Biden".La misura era stata annunciata dal Presidente USA durante la campagna elettorale,, ma era poi passata in secondo piano rispetto ad altre priorità. Ora, Trump l'ha rilanciata, ma l'attuazioneInoltre, gli analisti del settore hanno già avvertito che l'applicazione di un tetto agli interessi, frenando l'accesso al credito, aumentando il ricorso aed a costi crescenti.