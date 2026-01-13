Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
La giornata del 12 gennaio chiude piatta per indice spagnolo, che riporta un +0,14%.
Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17.699,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 17.622,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17.777.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)