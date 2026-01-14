Milano 9:42
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

La giornata del 13 gennaio chiude piatta per indice spagnolo, che riporta un +0,08%.

Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17.717,3. Rischio di discesa fino a 17.626,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17.808.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
