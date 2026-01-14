Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
La giornata del 13 gennaio chiude piatta per indice spagnolo, che riporta un +0,08%.
Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17.717,3. Rischio di discesa fino a 17.626,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17.808.
