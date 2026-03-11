Milano 10-mar
45.202 +2,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 -0,04%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 10-mar
10.412 +1,59%
Francoforte 10-mar
23.969 +2,39%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,92% alle 03:50
Tokyo mostra una performance dell'1,92% alle 03:50 e tratta a 55.290,6 punti.
