Milano 10-mar
45.202 +2,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 -0,04%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 10-mar
10.412 +1,59%
Francoforte 10-mar
23.969 +2,39%

Borsa: Rally per Tokyo (+2,12%)

Il Nikkei 225 apre a 55.399,92 punti

Ottima performance per il principale indice azionario giapponese, che passa di mano con un forte guadagno del 2,12%, a quota 55.399,92 in apertura.
